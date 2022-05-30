Aktiviteye ilişkin olumlu beklentiler ve arz sorunlarının sürmesi ile emtia fiyatları geçen hafta pozitif seyretti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarının para politikasının sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, Banka'nın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olduğunun vurgulanmasının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.

Dolar endeksindeki geri çekilme de emtia fiyatlarına olumlu yansıdı.

Geçen hafta altının onsu yüzde 0,4, gümüş yüzde 1,6 ve paladyum yüzde 5,4 arttı.

Fed'in, son toplantı tutanaklarında daha yumuşak bir tona sahip olması altının destek görmesine neden oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

Küresel otomotiv endüstrisinde arzın olumsuz etkileneceğine yönelik endişeler de paladyum fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tezgah üstü piyasada bakırın libresi yüzde 0,3, çinko yüzde 3 ve nikel yüzde 1,5 artış kaydetti.