Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda davadan önce alternatif uyuşmazlık yöntemleri artırılacak.

Açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi.

“Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk zorunlu olacak”

Bakan Bozdağ, "Kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce taraflar ara bulucuya başvurmaları gerekecek” dedi.

Böylece iş, ticaret ve tüketici mahkemelerinde zorunlu olan ara buluculuk mekanizması kira davaları için de geçerli olacak. Taraflar ara bulucuda anlaşamazsa dava yoluna başvurabilecek.



Yeni sistemle kira davalarında biriken iş yükünün hızlı bir şekilde eritilmesi amaçlanıyor.

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığının çözümü için getirilen ara bulucu şartını TRT Haber’de değerlendirdi.

"Ara bulucuk sistemi kira artışlarını frenleyecek, davalardaki yığılmaları engelleyecek."



Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığının çözümü için getirilen ara bulucu şartını @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/qLFBz96GmI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2022

“Uyuşmazlık yüzde 80-90 oranında çözülür”

Mahkemeden önce kiracının ve ev sahibinin ara bulucu ile uyuşmazlığını büyük oranda çözeceğini belirten Akçam, şunları söyledi:

“Ara buluculuğun kısa vadede kiraların artışıyla ilgili bir sonuca varacağını düşünmüyorum. Ancak orta vadede bir kaç ay sonra faaliyete geçtiği zaman ara buluculuğun çok önemli olduğunu, mahkeme öncesi kiracı ve ev sahibinin uyuşmazlığını yüzde 80-90 oranında çözeceğini düşünüyorum. İsabetli bir uygulama olacak. Hükümet, bu konuda çalışıyor. Kira artışları frenlecek.”

Akçam, ara bulucukluk sistemiyle birlikte mahkemelerin de rahatlayacağına değindi.

“İlerleyen tarihte kira artışı, gayrimenkul satışları, fiyatlar gibi binlerce dava olacak. Ara buluculukla ilgili bu düzenlemeyle davaların da yığılmaması sağlanacak.”

"Tavan fiyat belirlenmeli"

Akçam, kira fiyatların belirlenmesi için hedefe yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

"Mülk sahibi ve kiracılar arasında en çok yaşanan sorun orantısız kira fiyatları. Gayrimenkulun kendine maliyeti fazla olduğu için kira beklentileri evin değerine göre artıyor. Geçen yıl 1000-1500 olan kiralar bu sene 4000-4500'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla çok dengeli bir uygulama yapılmalı.

Tavan fiyat uygulaması hedefe yönelik çalışılmalı. Konutun bölgesi, katı, konumu yerel yönetimlerle ve belediyelerle konuşulmalı."

Konutta yeni model devreye giriyor

Hazine arazileri uygun koşullarla vatandaşa satılacak.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen modelin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak.

Hazine arazisine ev formülü

Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek.

Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı.

Arazi satışları Ağustos'ta başlıyor

Akçam, hazine arazilerinin konut sektörünü etkileyeceğini ve çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

"Büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerde de bir çalışma yapılırsa, bu sistem de sıkışık ortamı rahatlatacaktır."