Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit düşen Piyade Uzman çavuşlar Sancak ile Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş ve Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak, Pençe-Kilit Harekat Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit oldular.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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