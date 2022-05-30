Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Dün, teröristlerde çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

27 Mayıs'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."