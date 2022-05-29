Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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