Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."