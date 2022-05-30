Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kesintisiz sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerinin inlerini başlarına yıkıyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör hedefleri yerle bir ediliyor.

Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/8CA6l2FQ1A