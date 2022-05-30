6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kesintisiz sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerinin inlerini başlarına yıkıyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör hedefleri yerle bir ediliyor.
Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/8CA6l2FQ1A
Kahraman Mehmetçik'in düzenlediği opersayonda 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!" mesajını paylaştı.
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