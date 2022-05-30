Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati, "Ülkemizin yakın geçmişte maruz kaldığı ve kronik bir sorun haline gelmiş cari açık sorunu ve bunun neden olduğu sorunlarını kökten çözmek için tasarladığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile ülkemiz tüm küresel olumsuzluklara rağmen istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor" dedi.

'Öncü göstergeler, güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor'

Nebati, büyüme verileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Öncü göstergeler ışığında bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın GSYH ilk çeyrek verileri açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü veriler, büyümenin 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. Modelimizin doğal bir sonucu olarak sanayimizin milli gelir içerisindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Öncü veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında gerçekleşeceğini işaret ediyor. https://t.co/hXfKRTUWMQ pic.twitter.com/tJrY5379zj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2022

Nebati ayrıca, enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunun da altını çizdi.