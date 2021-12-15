Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi
[Fotoğraf: AA ]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Merkezi yönetim bütçe dengesi kasımda 32 milyar TL, faiz dışı dengesi 47,3 milyar TL fazla verdi.
2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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