Artvin’de Çoruh Nehri üzerine kurulan barajda gövde beton çalışmaları 275 metreye ulaşarak geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.



Elektromekanik teçhizat işleri sürerken santral binasında her birinin kaldırma kapasitesi 230 ton olan 2 tavan vinci kullanılıyor.

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı

Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, tünel dolusavaklarda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak

2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.