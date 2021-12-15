Her sene düzenlenen “Global Traveler Okuyucu Anketleri”nde okuyucular, uçak firmalarındaki deneyimlerini oyluyor.

Bu sene 18’incisi yapılan ödüllerde dünyanın en iyi havayolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 80 kategoride, aralarında sık uçan yolcu okuyucularının da bulunduğu 22 bin kişi değerlendiriliyor.

"THY, Türk misafirperverliğini temsil ediyor"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da ödüllerle ilgili şöyle konuştu:

“Dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı 'Global Traveler Okuyucu Anketleri'nde bu ödüllere layık görülmek onur verici. Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum.”