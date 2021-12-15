Borçlanma sınırının artırılması tasarısı dün Senato'yu geçtikten sonra onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde tasarı 209'a karşı 221 oyla kabul edildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında borçlanma limiti üzerine bir aydır süren anlaşmazlık, Başkan Joe Biden'ın partisinin 28.9 trilyon dolar olan borçlanma limitini tek başına artırmaya gitmesine neden oldu.

Senato, dün sadece Demokratların yaptığı oylamada 49 karşı 50 oyla tasarıyı onaylamıştı.