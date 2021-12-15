Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

İkili, Çin ve Kuzey Kore kaynaklı bölgesel meydan okumalara karşı koordinasyon halinde kalınması mutabakatına vardı.

20 dakika süren görüşmede iki lider, Japonya ile Almanya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve savunma iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre Kişida, G7 partneri iki ülkenin demokrasi gibi temel değerleri paylaştığını söyledi.