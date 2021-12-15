Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ülkedeki yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatlarıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Psaki, Başkan Joe Biden ve Tarım Bakanı Tom Vilsack'in de ABD'de yaşanan sorundan et holdinglerinin açgözlülüğünü sorumlu tuttuğunu söyledi.

Basın sekreteri daha sonra “tedarik zinciri sorunları nedeniyle artış gördüğümüz başka alanlar da var ve gaz fiyatları, petrol arzı ve bu doğrultudaki şeylerle ilgili olarak bu artışları dünya çapında görüyoruz. Bununla birlikte, şirketlerin fayda sağladığını, pandemiden kâr elde ettiğini gördüğümüz bazı alanlar var" dedi.

Biden'ın Ocak ayında eski Başkan Donald Trump'ın yerini almasından bu yana ABD'de fiyatı yükselen tek ürün et değil.

Çalışma İstatistikleri Bürosu geçen hafta ABD'de enflasyonun Kasım 2020 ile Kasım 2021 arasında yüzde 6,8 artarak 1982'den bu yana en yüksek rakam olduğunu açıkladı .

Benzin yüzde 58,1 artarken, yeni araçlar ve ikinci el arabalar sırasıyla yüzde 11,1 ve yüzde 31,4 arttı. Gıda fiyatları ise yüzde 6,1 arttı.