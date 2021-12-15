Bir sürücünün Model 3 Tesla'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Tesla, verilerini uzaktan kontrol ettikten sonra, araçla ilgili herhangi bir teknik sorun yaşanmadığını iddia etti.

Paris savcıları adam öldürme ve kasıtsız yaralama suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ailesini restorana götüren izinli bir taksi şoförü tarafından yapıldı.

Fransız basını, aracın iki yayaya, bir trafik ışığına ve bir minibüse çarptığını söyledi.

Tesla'nın yardımcı teknolojisi, araçlarının otomatik olarak yönlendirilmesine, hızlanmasına ve fren yapmasına olanak tanıyor.

Ancak aracın teknolojisi, arabayı otomatik olarak sürmediği ve sürücülerin her zaman dikkati sürdürmesi gerektiği için firma yanıltıcı olmakla suçlanıyor.

ABD makamları, 2018'den bu yana acil durum araçlarının karıştığı 11 Tesla kazasının ardından Otopilot sistemine resmi bir soruşturma başlattı.