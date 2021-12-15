Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, “Demokrasi Zirvesi'nde 'demokrasi' ve 'insan haklarından' bahsederken, ABD ordusu tarafından vurulan masum Afgan halkı bir kenara itildi ve ailelerinin şikayet edecekleri bir yer yoktu” dedi.

Wang, ABD'nin failleri cezalandırmayı reddetmesinin daha da çirkin olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, “ABD'nin 'demokrasi' ve 'insan hakları' adına Afganistan, Irak ve Suriye'ye yaptığı vahşi askeri müdahaleyi kınıyoruz. Uluslararası toplumu, ABD ordusunun dünya çapında masum sivilleri öldürmeye yönelik savaş suçlarını incelemeye ve ondan hesap sormaya çağırıyoruz" dedi.