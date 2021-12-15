Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Çin'den uluslararası topluma ABD'ye hesap sorma çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'daki müdahalesini kınayarak, uluslararası topluma 'ABD'yi savaş suçlarından sorumlu tutma ve hesap sorma' çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, “Demokrasi Zirvesi'nde 'demokrasi' ve 'insan haklarından' bahsederken, ABD ordusu tarafından vurulan masum Afgan halkı bir kenara itildi ve ailelerinin şikayet edecekleri bir yer yoktu” dedi.
Wang, ABD'nin failleri cezalandırmayı reddetmesinin daha da çirkin olduğunu da sözlerine ekledi.
Wang, “ABD'nin 'demokrasi' ve 'insan hakları' adına Afganistan, Irak ve Suriye'ye yaptığı vahşi askeri müdahaleyi kınıyoruz. Uluslararası toplumu, ABD ordusunun dünya çapında masum sivilleri öldürmeye yönelik savaş suçlarını incelemeye ve ondan hesap sormaya çağırıyoruz" dedi.
Etiketler: Çin ABD ABD-Çin İlişkileri Afganistan
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