Ekonomi
TRT Haber 03.01.2026 19:52

Burhanettin Duran: Ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Üretim, ihracat ve teknoloji odaklı kalkınma modeli sayesinde ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada konumlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran: Ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programına ilişkin paylaşım yaptı.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda yaptığı değerlendirmelerin, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen kararlılıkla yoluna devam ettiğini; üretim, ihracat ve istihdamda güçlü bir direnç sergilediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece ekonomik büyüklüğünü artırmakla kalmamakta; bölgesel tedarik zincirlerinde stratejik bir merkez, yüksek katma değerli üretimde ise önemli bir aktör konumuna yükselmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaştığı veriler, son yıllarda küresel dalgalanmalar karşısında ekonomimizin dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini açık biçimde göstermektedir. Üretim, ihracat ve teknoloji odaklı kalkınma modeli sayesinde ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada konumlanmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık

İletişim Başkanı Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki şu açıklamalarına yer verdi:

"Küresel dalgalanmalar ekonomileri etkiliyor. Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Ekonomideki belirledeğimiz hedefler globalleşmeden ayrı düşünülemez. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Tükiye'de de yansıması oldu.

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı. 2025'te cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını gerçekleştirdik. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 396,5 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapan 5 il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu.

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Savunma ihracatı 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi. Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır."

