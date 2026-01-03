Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Küresel dalgalanmalar ekonomileri etkiliyor. Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Ekonomideki belirledeğimiz hedefler globalleşmeden ayrı düşünülemez. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Tükiye'de de yansıması oldu.

Uluslararası sistem, özellikle BMGK yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi. Gazze'de asrın en büyük soykırımı yaşandı.

Çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor.

Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Gerilime yatırım yapanlara inat, barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz.

Türkiyesiz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

Mevcut pazarımızda gücümüzü artırmanın yanı sıra yeni pazarlar, yeni ticaret ortakları, yeni çeşitler ile ihracatta yakaladığı mız ivmeyi bir üst seviyeye çıkardık.

Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı. 2025'te cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı rakamlarını gerçekleştirdik. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, aradan geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi. Bu muazzam rakamların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

En fazla ihracat yapan 5 il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu.

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Savunma ihracatı 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi. Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır.

Bir diğer gurur kaynağımız savunma ve havacılık ihracatımızdır. Türkiye bu alanda artık küresel ölçekte adından söz ettiren bir ülkedir. En son İspanya ile varılan Hürjet Tedarik anlaşmamız ülkemizin bu alandaki öncü rolünü teyit etmiştir. Hürjetin Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması inşallah gelecek senelerde önümüzü daha da açacaktır. Savunma ihracatında yakaladığımız ivmeyi 2025'te devam ettirdik.

2025 yılı hedefimizi 390 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolarla hedefimizi aştığını ifade etmek isterim. 2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır.

Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. Son 23 yılda başardıklarımız başaracaklarımızın teminatıdır. "