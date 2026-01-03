Bakan Bolat: 2026'da ihracatçılarımıza 45 milyar liralık destek sunacağız

Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle açıklandı.

Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yılın ilk günlerinde ihracat verilerinin açıklandığı toplantılara katıldığını anımsatarak, bunun ihracatçılara güç kattığını ifade etti.

Bolat, "Her yılın başlangıcında Cumhurbaşkanımız ülkemizin dış ticaret durumuyla alakalı önceki yılın değerlendirmesini yapıyor ve girdiğimiz yıla dair bizlere, ihracatçılara hedef sunuyorlar." diye konuştu.

Erdoğan'ın değerlendirmelerinin kendilerinin ve ihracat camiasının yeni hedefleri için rehber olacağını dile getiren Bolat, "Bu vesileyle geçen yıl bizlere vazettiği 390 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bu yıl da bizlere öngöreceği hedefi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, 1,5 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ulaştı"

Bakan Bolat, küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve ihracat artışıyla pozitif bir şekilde ayrışmayı başardığını anlattı.

Türkiye'nin son 23 yılda ekonomik alanda sağladığı başarılardan bahseden Bolat, "Bugün Türkiye'miz 1,5 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ve 820 milyar doları aşan bir dış ticaret büyüklüğüne sahip konuma ulaşmıştır." dedi.

Bolat, bu noktaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetime geldiğinden bu yana yapılan reformlar, alınan tedbirler, ihracata yönelik hamleleri, ulaştırma ve altyapı yatırımları, enerji, sanayi, tarım ve hizmetlerde yapılan büyük yatırımlar, ihracatı geliştirme politikaları gibi aksiyonlar sayesinde gelindiğini anlattı.

Türkiye'nin 21 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, yıllık enflasyonun son 48 ayın en düşük seviyesine indiğini, istihdamda iyileşmenin sürdüğünü, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli rakamda kaldığını, imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) 45'lerden yeniden son 12 ayın en yükseği olan 49 seviyesine yükseldiğini söyledi.

"2026'da ihracat finansman desteği hedefimiz 59 milyar dolar"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin, Kovid-19'dan sonraki 5 yıllık süreçte ihracatını en çok artıran ülkelerden olduğunu belirterek, ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımların son 23 yılda 13,5 milyar dolardan 284 milyar dolara çıktığını, ülkedeki yabancı yatırımcı sayısının da 5 bin 600'den 87 bine ulaştığını anlattı.

Bakanlık olarak sundukları finansman desteklerinden bahseden Bolat, "160 bin ihracatçımızı desteklemek amacıyla bütçemizin yüzde 60'ından fazlası olan 33 milyar liralık destek sağladık ihracatçılarımıza, 2026'da da bütçemizden bize tahsis edilen paydan 45 milyar liralık desteği ihracatçılarımıza sunacağız." diye konuştu.

Bolat, ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgiler vererek, 2025 yılında 109 ülke ile 215 toplantı ve görüşme yaptıklarını anlattı.

İhracatçıların en çok ihtiyaç duyduğu finansman ve bunun maliyetini düşürme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Merkez Bankamızın da destekleriyle 2025 yılında ihracatçılarımıza Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık. 2026 hedefimiz 59 milyar dolar. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile tam 227 milyar liralık krediye kefalet sağladık. Yeni kurduğumuz Türk Ticaret Bankası kaynakları ile de 11 aktif şubeye ulaştık ve 75,5 milyar liralık finansman desteği sağlamış bulunuyoruz."

Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasının destekleriyle reeskont faiz maliyetinin yüzde 24'e indirildiğini anımsattı.

"Dünya ekonomisinde söz sahibi bir Türkiye için yolumuza devam edeceğiz"

Bakan Bolat, günlük reeskont limitlerinin ihracatçılar için 4,5 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatarak, emek yoğun sektörler olan tekstil, giyim, deri, ayakkabı ve mobilya gibi sektörlere her gün 1,5 milyar liralık kaynak ayrıldığını aktardı.

İhracatçılara döviz dönüşüm desteği, yabancı para finansman kaynağı, kurumlar vergisi oranı, vergi matrahı gibi alanlarda sunulan avantajlardan bahseden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve yol göstericiliğiyle 160 bin kişilik ihracatçı ailemizle ihracatımızı daha da yükseklere çıkarmak, dış ticaret ve cari açığı azaltmak, ekonomik büyümemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünya ekonomisinde kilit oyuncu ve söz sahibi bir Türkiye için yolumuza devam edeceğiz."