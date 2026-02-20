Duman 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.02.2026 11:29

Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Vergi Haftası kapsamında bu yıl 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek, öğrenciler ve mükelleflerle bir araya gelinecek.

Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgilere göre, 37. Vergi Haftası'nda vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Bu yıl 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hafta kapsamında "Vergi savunur", "Vergi kavuşturur", "Vergi korur", "Vergi aydınlatır", "Vergi birleştirir", "Vergi kurtarır", "Vergi geliştirir" sloganlarından oluşan dijital afiş çalışması yapıldı. Bu afişlerde savunma, güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, ulaşım ve teknoloji gibi hayatın temel alanlarında sunulan kamu hizmetlerinin, vatandaşların vergileriyle mümkün olduğu vurgulanacak.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek için dijital öğrenci afişi hazırlandı

Hazırlanan dijital afişler, 81 ildeki defterdarlıkların internet sitelerinde ve kamu kurumlarının "outdoor TV" ekranlarında yer alacak.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek için de "Vergi, hayallerinizi gerçekleştirir" sloganıyla dijital öğrenci afişi hazırlandı.

Başkanlığın e-posta abonelerine Vergi Haftası kutlama mesajı gönderildi, vergi farkındalığının artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda iletilmesi amacıyla bu bilgilendirme mesajlarının yıl boyunca yollanmasına devam edilecek.

Üniversitelerde panel, konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek kurum ve kariyer meslekleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik vergi bilinci eğitimleri, defterdarlıklara bağlı vergi bilinci takımlarından oluşan görevli uzman personel tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, öğrencilere verginin toplumsal hayattaki önemi, kamu hizmetlerine katkısı ve gönüllü uyum bilinci yaş gruplarına uygun aktarılacak.

Vergi Haftası süresince ülke genelinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle çocuklarda ve gençlerde kalıcı vergi bilincinin oluşturulması hedeflenirken işe yeni başlayan mükelleflere yönelik "mükellef hak ve ödevleri, elektronik tebligat sistemi, mükelleflerin vergisel yükümlülükleri ve e-uygulamalar, genç girişimcilerde kazanç istisnası ile iletişim kanalları" konularında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Mükellefler ziyaret edilecek

Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilecek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Vergi Haftası süresince oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig futbol müsabakalarında "Geleceğin garantisi vergilerinizdir, Vergi Haftası kutlu olsun" yazılı branda tribünlere asılacak. Vergi Haftası dijital afişleri, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların "outdoor TV" ekranlarında yayımlanacak.

Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajı yer alacak. PTT ile işbirliği çerçevesinde Vergi Haftası süresince PTT tarafından "Vergi geleceğimizdir " sloganlı flam uygulaması yapılacak.

ETİKETLER
Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı
Sıradaki Haber
2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Sivas ve Karaman'ın güneşi elektriğe dönüşüyor
11:57
Geçen yıl son 55 yılın en sıcak beşinci yılı oldu
11:51
Ayakla hamur çiğnenen tatlı imalathanesi mühürlendi
11:50
Türkiye’de 4 ilin ihracatı 1 milyar doları geçti
11:36
Jeotermal enerji, yıllık 1 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiyor
11:27
2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi
Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır
Özel harekat polisleri çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ