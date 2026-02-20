Duman 8ºC Ankara
Ekonomi
AA 20.02.2026 11:26

2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl 43 bin 898 sanayi ürününü denetlerken, uygunsuz bulunan 4 bin 582 parça için 381 milyon 210 bin 539 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine 2025'te de aralıksız devam etti.

Bu kapsamda denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda yapıldı. Bakanlık ekiplerince, bu dönemde 43 bin 898 sanayi ürünü denetlendi.

En fazla denetim, 15 bin 576 ile asansör ve 9 bin 364 ile elektrikli ekipmanlara yönelik gerçekleştirildi. Denetlenen sanayi ürünlerinden 4 bin 582'si uygunsuz bulundu ve 511 ürün teste gönderildi.

En fazla idari para cezası asansörlere kesildi

Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı, yüzde 10,4 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları, yüzde 21,80 ile asansörler, yüzde 15,69 ile basınçlı ekipmanlar ve yüzde 12,07 ile makineler oldu.

Bu kapsamda, 374 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında, 258 ile otomotiv ve 55 ile elektrikli ekipmanlar öne çıktı.

Bakanlıkça, tespit edilen uygunsuzluklara karşı, 381 milyon 210 bin 539 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 672 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 219 milyon 832 bin 948 lirayla asansörler, 69 milyon 983 bin 691 lirayla otomotiv ve 29 milyon 17 bin 379 lirayla elektrikli ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.

Metroloji alanında 2 milyondan fazla ürün denetlendi

Bakanlık, metroloji alanında da 2025'te 2 milyon 152 bin 516 ürünü denetledi ve muayene etti. Bu kapsamda, 838 bin 642 gaz sayacı, 241 bin 68 tartı aleti, 245 bin 858 akaryakıt ve LPG sayacı da incelendi.

Ayrıca, 1 yılda 384 bin 430 takograf ve 111 bin 65 taksimetre de Bakanlık denetiminden geçti.

Söz konusu yılda, 6 bin 951 hazır ambalajlı mamule yönelik denetim de gerçekleştirildi.

