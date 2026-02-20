Özel harekat polisleri zorlu kış şartlarında görevlerine hazır

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Daire Başkanlığı tarafından, Erzurum'da 2 bin 421 metre yükseklikte kış kampı düzenlendi. PÖH ekipleri, kar ve tipinin sıklıkla etkili olduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği bölgede sıkı eğitimden geçirildi.

Profesyonel eğitmenlerin koordinasyonunda 15 gün süren eğitimlerde, kar ve tipi altında PÖH ekiplerinin operasyon kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Dağdaki 3 günlerini iglo ev ve mağaralarda geçiren polisler, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

Arama ve kurtarmada donanımlı personel yetiştiriliyor

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimde, arama ve kurtarmada her koşulda doğru ve güvenli müdahale edebilecek donanımlı personel yetiştirilmesi amaçlandı.

Eğitimde görevli bir özel harekat polisi, personelin her türlü şartta gözünü kırmadan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkanlık olarak kış şartlarında doğada arama kurtarma kursunda personeli eğittiklerini belirten özel harekat polisi, "Personelimize kış şartlarında doğada oluşabilecek farklı senaryolara hem teknik ekipman kullanarak hem de ekipman bulunmadığında doğanın imkanlarını değerlendirerek arama kurtarma faaliyetlerini yürütme becerisi kazandırıyoruz." dedi.

Eğitim programının; arama kurtarma bölgesine güvenli intikal planlaması, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, çığ riski olan anların tespiti, bu bölgelerden intikal ve çığ altında kalan kazazedeye hızlı ve güvenli şekilde ulaşma yöntemleri ile kazazedeye ilk yardım ve onu sağlık kuruluşuna intikal ettirme aşamalarından oluştuğunu anlatan özel harekat polisi, şunları kaydetti:

"Zorlu hava koşullarında iglo, kar mağarası ve tilki kovuğu gibi barınakların yapılması ile ayrıca teleferikte mahsur kalanların kurtarılması eğitimimiz de var. Hedefimiz her koşulda doğru ve güvenli müdahale edecek donanımlı personel yetiştirmektir."