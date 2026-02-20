Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 13, Ankara'da 13, İzmir'de ise 16 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadisesi görülecek. Doğuda gece sıcaklıklarının sıfırın altında 7 derecelere kadar düştüğü bölgede buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca yarın İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Pazar günü ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek yurdun büyük bölümünü kapsayacak.

Yarın başlayacak sıcaklık düşüşü pazar günü iyice hissedilecek. İstanbul'da termometrelerin 6, Ankara'da ise 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir, Ankara, Çankırı çevresi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Çığ ve buzlanma

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani hava değişimine karşı vatandaşları güncel raporları takip etmeleri konusunda uyardı.