Gündem
AA 20.02.2026 11:20

Adalet Bakanı Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla adımları kararlılıkla attıklarını belirtti.

İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Adalet Bakanlığı HSK Akın Gürlek
12:19
Sivas ve Karaman'ın güneşi elektriğe dönüşüyor
11:57
Geçen yıl son 55 yılın en sıcak beşinci yılı oldu
11:51
Ayakla hamur çiğnenen tatlı imalathanesi mühürlendi
11:50
Türkiye’de 4 ilin ihracatı 1 milyar doları geçti
11:36
Jeotermal enerji, yıllık 1 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiyor
11:31
Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak
