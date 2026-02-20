Puslu 5.7ºC Ankara
TRT Haber 20.02.2026 10:26

15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyon

15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı.

15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

