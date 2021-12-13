Cuma günü 75,71 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla cuma kapanışına göre yüzde 1,54 artışla 76,31 dolardan işlem gördü.

Omicron varyantı piyasaları etkiliyor

Fiyatlardaki yükselişte, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı etkili oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Bağışıklama ve Aşı Geliştirme Programı Koordinatörü Dr. Richard Mihigo, öncül çalışmaların Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hafif hastalığa yol açtığını gösterdiğini ancak varyantın etkileri ile ilgili kesin sonuca ulaşmak için en az iki veya üç hafta daha gerektiğini açıkladı.

Brent petrolün varil fiyatı, Omicron varyantı ile ilgili ilk haber akışının ardından günlük yüzde 11,55 düşüş kaydederek 72,14 dolara kadar gerilemişti.