İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklar, kuraklığa sebep oluyor. Kuraklık da bal üretiminin düşmesine.

Yıllar içerisinde azalan bal rekoltesi, bu yıl da yaklaşık yüzde 50 düştü. 20 yıl önce 25 kilogram olan kovan başına verim, bu yıl 13 kilo oldu.

Arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi. Diğer yandan arıcıların kullandıkları sahte ilaçlar da arı ölümlerine sebep oluyor.

"Artan arıcılık ilgisi, yan sanayicilerin ortaya çıkmasına neden oldu"

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, azalan yağışların, bitkilerin zamanında polen kaynağı olarak kullanılmasını engellediğini söyledi:

"Sanayileşme ve çevre kirliliği de büyük etkenlerden biri. Arıların bu iklimsel yapıya adaptasyon yeteneğinin az olması dolayısıyla verimin düşmesine neden oluyor. Son dönemlerde ülkemizin genelinde arıcılık ile ilgili artan merak aynı zamanda bu merakı dikkate alan birtakım yan sanayicilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Arıcıların kullandıkları ilaçların sahtesini üreten ve dolayısıyla arılarda kullandığımızda, arıları ölüme götüren bazı ilaçların gün yüzüne çıkmasıyla beraber arı ölümleri de ciddi anlamda kendini gösterdi. Sel afetleri, yangınlar, yıldırım düşmeleri bunlar da arıcılıkta ciddi anlamda verim kaybının ortaya çıkmasına neden oldu."

"106 bin ton olan üretim bu yıl 60 bin ton"

Sezer, şöyle konuştu:

"2016 yılında bal verimimiz yaklaşık 106 bin tondu, bu rakam her yıl aynı seyrediyordu yalnız son yıllarda küresel ısınma ve bilinçsiz arıcılık arılardaki verimi azalttığı için 60 bin tona kadar düştü."

"10 kovan arım öldü"

15 yıldır arıcılık ile uğraşan Fikret Aslan, "Yaklaşık 10 kovan arım var. Hepsi ziyan oldu. Neden öldüklerini bilmiyorum. Toplu halde ölmüşler. İlacını veriyoruz bakımını yapıyoruz. Bu nedenle bal verimi de düştü. Bu sene kazanamıyoruz. Geçen sene daha çok kazanmıştık" dedi.