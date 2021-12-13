Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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