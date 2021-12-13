Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık yüzde 47,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 52,8, inşaat ciro endeksi yüzde 37,6, ticaret ciro endeksi yüzde 42,1, hizmet ciro endeksi yüzde 59,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 6,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ekim ayında aylık yüzde 6,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,4, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 arttı.

