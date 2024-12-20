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Ekonomi
AA 20.12.2024 09:10

BOTAŞ'a 262 personel alınacak

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel istihdam edecek.

BOTAŞ'a 262 personel alınacak

BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

İlanlar 23 Aralık'ta İŞKUR sitesinde yayımlanacak

Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

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