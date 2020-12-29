Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,13 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 1.445,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi, rekorlara devam etti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.442,79 puana taşıdı.