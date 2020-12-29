Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri kapsamına alınması işlemi için verilen süreyi 2021 yılı sonuna kadar uzattı.
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2020’den 31 Aralık 2021’e uzatıldı.
Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2022’ye kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.
Sıradaki Haber
Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz