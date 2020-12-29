Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Belirlenen rakamlar, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.
Rakamlar, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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