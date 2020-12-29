Dün 51,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 51,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,87 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 51,25 ile 51,39 dolar aralığı direnç, 51,11 ile 50,97 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.