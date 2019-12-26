Ekonomi
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor26 Aralık 2019 Perşembe 10:56 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 11:01
BIST 100 endeksi 114 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 113.514,17 seviyesine yükseldi.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 113.329,22 puanla 6 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı.
Yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verilerinin açıklanmasının ardından endeks 114 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: AA
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