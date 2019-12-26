Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre mesken olarak kullanılan tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor. Belgenin 10 yıl geçerliliği var.

9 milyon binadan sadece 1 milyonunda bu belge var

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Türkiye’de üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığını belirterek, Mevcut durumda Türkiye’de EKB alan bina sayısının bir milyona ulaştığını 8 milyonun üzerinde binanın daha bu belgeyi alması gerektiğini söyledi.

Kalsın "Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 9,1 milyon bina bulunuyor, bu yapıların yüzde 87’sini konut nitelikli binalar oluşturuyor. EKB ile sağlanacak enerji tasarrufu 5 yılda 3,2 milyar lira olarak öngörülüyor. Enerji verimliliği açısından EKB tarihi bir adım." dedi.

“Elektrik faturasını yüzde 15 azaltmak mümkün”

Kalsın, yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlayıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde ısı yalıtımı uygulamalarının, vatandaşa, sektöre ve ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını belirterek, “Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

E-devlet üzerinden kontrol edilebilir

Türkiye’de 5 bin 100 adet EKB oluşturmaya yetkili firma bulunduğunu dile getiren Kalsın, "Bu firmalarda 6 bin 400 yetkili uzman görev alıyor. Ayrıca 1 Kasım 2017’den sonra düzenlenen EKB’ler, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

A sınıfı en verimli

Binalar enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırmasına, yalıtım özelliklerine ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimliliğine göre sınıflandırılacak. A,B,C,D,E,F,G olarak belirlenecek sınıflandırmalarda A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binalara EKB alınmayacak.

Kaynak: TRT Haber

