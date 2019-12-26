Dar gelirli vatandaşları tasarrufa yönlendirerek konut sahibi olmasını sağlamak için Türkiye genelinde Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlatıldı.

Bu kapsamda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında vatandaşlara yılda 100 bin konut verilecek. Bu sayede vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak.

Sosyal konut başvuru e-Devlet

Sosyal konut projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, projesine göre Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın proje ilindeki şubelerinden başvuru gerçekleştirebilecek. Sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? Sosyal konuta başvurmak için vatandaşların, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli ödemesi gerekiyor.

Peki sosyal konut e-Devlet başvuruları nasıl yapılıyor? Başvuru sahibi, e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabiliyor. Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alıyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'ni yatırmanız gerekiyor. Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Sosyal konut projesinde kura çekiliş yeri ve programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrası geri alabilecek.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra, idare tarafından belirlenecek tarihte Konut Belirleme Kurası çekilecek.

Sosyal konutlar için başvuru şartları neler?

Peki 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Projeye başvurabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il ve ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmasının yanı sıra diğer başvuru şartları şu şekilde:

-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak.

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

-Başvuruları yapacak vatandaşların, 25 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan "hak sahipliği belgesi" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

-Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

100 bin sosyal konut hangi illere yapılacak?

Konutların illere göre dağılımında birinci sırada yer alan il 10 bin konutla İstanbul. Peki, sosyal konut projesi Ankara'da nerelerde yapılacak? Sosyal konut projesi, Ankara'nın Sincan, Nallıhan, Bala, Çubuk ve Haymana ilçelerinde yapılacak. Ankara'ya kaç konut yapılacak? Ankara'ya sosyal konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak.

Sosyal konut kaç metrekare?

Sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1'lik seçenekler sunulacak. Konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

Sosyal konutlara kaç kişi başvurdu?

100 bin sosyal konuta şimdiden 5 kat talep geldi. 16 Aralık'ta başlayan talep başvurularında sayı 469 bini buldu. Başvuru için son tarih 15 Ocak.

Kaynak: TRT Haber