Türkiye’nin otomobili için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin tanıtım tarihini açıklaması sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 20 Aralık’ta yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu paylaşımdan sonra TOGG’un Twitter hesabından yerli otomobille ilgili ayrıntıların olduğu fotoğraflar paylaşılmaya devam etti.

Her gün saat 14:30’da yeni bir detay

Yerli otomobil 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. O güne kadar TOGG her gün saat 14:30’da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

25 Aralık Çarşamba günü paylaşılan son fotoğrafta yerli otomobilin ön panjurunda lale detayı görünüyor. TOGG’un fotoğrafı paylaşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendi Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.

Dün paylaşılan fotoğrafta ise Türkiye’nin Otomobili’nin bir silüeti görünüyordu.

Tanıtım 27 Aralık’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık Cuma günü yapılacak. TOGG’un internet sitesinde bu tarihi işaret eden bir sayaç bulunuyor. Tanıtımın yapılacağı yer ise Gebze’deki Bilişim Vadisi.

27 Aralık tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." sözleriyle duyurmuştu.

Türkiye’nin Otomobili’nin ilk fotoğrafı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.

2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor

Yerli otomobilin ilk modelinin SUV türü ve yüzde yüz elektrikli olması ve 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Ayrıca, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yerli otomobilin ilk talipleri de belli oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu 17 bin araca talip olduklarını açıkladı.

Aksu, "Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz" dedi.

TOGG’da kimler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Babayiğitler” olarak nitelendirdiği Türkiye’nin beş büyük şirketi tarafından kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 25 Haziran 2018’de kurulmuştu.

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla kurulan şirkete “5 Babayiğit’in” dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de ortak oldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19’ar payla ortak olurken TOBB’nin payı ise yüzde 5.