Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borsa İstanbul'da gong 'Formula 1' için çaldı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da gong, Formula 1 Türkiye için çaldı. Formula 1 yarışları 8-10 Ekim tarihleri arasında İntercity İstanbul Parkta gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul'da Formula 1 Dünya Şampiyonası Gong Töreni gerçekleştirildi.
Tören, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ve Formula 1 CEO'sunun gongu çalmasıyla başladı.
Her yıl 20'den fazla ülkenin katıldığı motor sporları organizasyonu bu yıl 71. yaşını kutluyor.
Formula 1 heyecanı 8-10 Ekim'de
Türkiye, Formula 1 yarışlarına 8 kez ev sahipliği yaptı. Formula 1 yarışları 8-10 Ekim tarihleri arasında İntercity İstanbul Parkta gerçekleştirilecek.
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