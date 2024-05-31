Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.05.2024 13:12

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,46 değer kazanarak 10.634,06 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,76 puan artışla 10.634,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,49 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisi büyüdü 

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz şekilde sürdürüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi
13:03
Dışişleri Bakanı Fidan Prag'da temaslarda bulundu
13:03
Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim
13:23
Hrant Dink davasında savcı mütalaasını verdi
12:37
Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:16
Cevdet Yılmaz: Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz şekilde sürdürüyoruz
Hakkari'deki jeotermal kaynaklardaki ısı değişimleri ile deprem bağlantısı araştırılıyor
Hakkari'deki jeotermal kaynaklardaki ısı değişimleri ile deprem bağlantısı araştırılıyor
FOTO FOKUS
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ