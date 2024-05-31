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Ekonomi
AA 31.05.2024 11:58

Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun" dedi.

Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü

Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun" bilgisini paylaştı.

 

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İbrahim Yumaklı
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