Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.05.2024 12:14

Bakan Bolat: Türkiye, en hızlı büyüyen ekonomi oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu" dedi.

Bakan Bolat: Türkiye, en hızlı büyüyen ekonomi oldu

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Bolat, ekonominin kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bolat, mal ve hizmet ihracatının yıllık bazda yüzde 4 artarak büyümeye 0,9 puan katkı verdiğine işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde oldu. Söz konusu katkı son 7 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Makine teçhizat yatırımları güçlü seyrini korudu"

Nominal GSYH'nin (yıllıklandırılmış) ilk çeyrekte 1 trilyon 158 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini belirten Bolat, makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9'luk yükselişle güçlü seyrini koruduğunu ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdığını bildirdi.

Bolat, büyümeye ilişkin verilerin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarını gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenmeyle bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat Ekonomik Büyüme
Sıradaki Haber
Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi
13:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:03
Dışişleri Bakanı Fidan Prag'da temaslarda bulundu
13:03
Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim
13:23
Hrant Dink davasında savcı mütalaasını verdi
12:37
Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hakkari'deki jeotermal kaynaklardaki ısı değişimleri ile deprem bağlantısı araştırılıyor
Hakkari'deki jeotermal kaynaklardaki ısı değişimleri ile deprem bağlantısı araştırılıyor
FOTO FOKUS
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ