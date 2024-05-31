Cevdet Yılmaz: Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz şekilde sürdürüyoruz

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrar ve güven içinde ekonomide öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansını 15 çeyrektir kesintisiz şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Deprem afeti, küresel ekonomik talepteki tarihi ortalamaların altındaki seyir ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen ekonominin güçlü performansını da sürdürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, siyasi belirsizliklerin düştüğü, siyasi istikrar ve güvenin sağlandığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kararlı politikalarla Türkiye Yüzyılı için çalıştıklarını ifade etti.

Yılmaz, 2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamının pozitif büyüme gösterdiğini, bu dönemde katma değer artışının bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1, inşaat hariç hizmetlerde ise yüzde 4,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Yılmaz, bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3'lük yüksek artışın ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlamasının da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımlarıyla uyumlu bir patikada ilerlediğini gösterdiğini bildirdi.

Sabit sermaye yatırımlarının alt kalemi makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artışın devam ettiğini ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,9 oranında artarak kesintisiz büyümesini 18'inci çeyreğe taşıdığını aktaran Yılmaz, net ihracatın büyümeye katkısının ise 5 çeyrek sonra pozitife döndüğünün altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz büyümeye devam ederken emeğin milli gelirden aldığı pay da artmaya devam etmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33,8'den yüzde 37'ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37,8'den yüzde 42'ye yükselmiştir. Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz.

Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldığımız sonuçlar yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek. İşsizlik ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor. İstikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Program'ımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."