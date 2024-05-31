AK Parti'nin kamp programı belli oldu

Ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak.

31 Mart yerel seçiminin analizi ve Meclis çalışmaları ele alınacak. AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak

AK Parti'nin istişare toplantısı hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Kamp Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak.

Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda ise grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Kabine üyeleri sunum yapacak

Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, İçişleri, Milli Eğitim Bakanları sunum gerçekleştirecek.

Kamp, genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Haziran Pazar günü yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.