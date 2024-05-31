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Gündem
AA 31.05.2024 06:55

Şehitler ve Filistinliler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem de ahirette verecek" dedi.

Şehitler ve Filistinliler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi

Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, "Şanlı ordumuzun kahraman askerleri, cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabbimizin satın aldığı kimselerdir." diyerek, tüm şehitlere rahmet diledi.

Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, "Bazen toplu katliamlara maruz kalıyorlar. Soykırıma maruz kalıyorlar. Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Karşı tarafta insanlıktan tamamen çıkmış varlıklar, yukarıdan attıkları bombalarla çadırlarda kalan masum yavruları yakarak katlediyorlar." dedi.

Şehitler ve Filistinliler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi

"Zalimlere yardım edenler bunun hesabını verecek"

Erbaş, İsrail'e yardım edenlerin büyük bir haram ve günah işlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. Ahirette vereceği kesin, dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Dünya fanidir. Bu dünyadan bir şekilde asıl dünyaya, ahirete göç edeceğiz. Kimse baki değil Allah'tan başka bu dünyada. Malımız, mülkümüz, evimiz, barkımız, hanlarımız, apartmanlarımız, altınlarımız, paralarımız bizimle ahirete gitmeyecek ama Allah yolunda harcarsak bizimle gidecek. Bunu da unutmayalım. O yüzden mazlumların yanında yer alalım."

Dünyada Filistin bayraklarıyla gösteriler yapan vicdanlı insanların olduğunu aktaran Erbaş, "İnancı ne olursa olsun mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında olmak her insanın vazifesidir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.

81 ilde dualar edildi

Öte yandan Erbaş, dün sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulunarak, sabah namazında tüm camilerde şehit olan Mehmetçik ve Filistinler için dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda, 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında dua edildi.

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