Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Bakan Fidan, Blinken ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Prag’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili, Gazze'de yaşanan son durum, ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

İki bakan Suriye'deki son durumun yanı sıra, Ukrayna'da yaşananları da değerlendirdi.

NATO Zirvesi öncesi, ikili ilişkilerin yanı sıra ittifakı ilgilendiren konular ele alındı.

İki bakan, bazı Afrika ülkelerinde yaşanan gerilimin yanı sıra çatışmaların çözümüne dair görüş alışverişinde bulundu.