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Ekonomi
AA 30.05.2024 18:53

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 10.481,30 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tahminlerin altında büyümesi sonrası negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yarın açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Yarın ABD'deki kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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