Bakan Ömer Bolat, Brüksel’de TİM Temsilciliği açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün hayırlı bir açılış için Brüksel'deyiz. Şahsen 40 yıl önce ilk defa ayak bastığım Brüksel'de bu defa Türkiye'mizin ihracatçılar ailesini temsil eden TİM Brüksel Temsilciliği ofisinin açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

"Müzakerelerimizi ikili düzeyde devam ettiriyoruz"

Temasları kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Jozef Sikela gibi yetkililerle de ikili görüşmeler yapacağını dile getiren Bolat, şunları söyledi:

"Hükümetimizin göreve gelişinin üzerinden geçen 1 yıl içinde Türkiye ile AB Komisyonu arasında son derece yapıcı, samimi ve ilerleme isteğiyle oluşan bir dönemi geride bıraktık. Türkiye-AB ilişkilerinde kurumsal anlamda ilerleme sağlanma noktasında AB Komisyonu hazırladığı tavsiye raporuyla, AB Konseyine Gümrük Birliği'nin genişletilmesi, hizmetler sektörünü kapsaması ve mevcut bazı aksaklıklar ki Türk vatandaşlarına uygulanan vize sorununun hafifletilmesi ve nihayetinde kaldırılması, taşımacılıktaki kota engellerinin azaltılması gibi konularda müzakerelerimizi biz ikili düzeyde devam ettiriyoruz."

Yüksek düzeyli ticari diyalog başlıyor

Halihazırda, AB Komisyonunun Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerine başlamak için AB Konseyinden yetki beklediğini anımsatan Bolat, "AB Komisyonu böyle bir yetkiyi almadan önce Türkiye ile yüksek düzeyli ticari diyalog başlatılmasını önerdi. Biz de memnuniyetle kabul ettik." dedi.

Bakan Bolat, AB Komisyonunun gerek ticaret ve ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Dombrovskis, gerekse genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile düzenli toplantılar yaptıklarını belirterek, "Biz Konsey ve AB sathında bu ilişkiler noktasında ilerleme sağlama çalışmalarına devam ederken, Türkiye olarak AB Komisyonu ile ikili düzeyde ilerleme konusunda oldukça yapıcı diyalog içindeyiz ve ilerleme sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Brüksel, Türkiye açısından büyük önem taşıyor"

"AB’nin kalbi olan Brüksel, Türkiye açısından siyasi, askeri, ekonomik ve ticari olarak büyük önem taşıyor. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 40'ını oluşturan, ithalatımızın yüzde 25'ini oluşturan bu büyük toplulukla gerek ekonomi ve ticaret gerek yatırım gerekse turizm ve diğer hizmetler sektöründe hayati ilişkilere ve ticari hacme sahibiz." diyen Bolat, bunu daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Bolat, AB çalışmalarının en önemli unsurlarından birisinin de STK faaliyetleri olduğunu belirterek, Türkiye-AB arasında 1996'da başlayan Gümrük Birliği çalışmaları ile birçok Türk STK'sinin Brüksel'de temsilcilik açtığını ve ekipler kurduğunu kaydetti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri (İTKİP), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSAİD) Brüksel'de temsilcilikleri olduğunu ifade eden Bolat, "Bizim ihracatımızın asıl kahramanları olan ihracatçılar ailesini temsilen TİM, İTKİP'in Brüksel temsilciliğini devralarak 61 ihracatçı birliğine aynı hizmeti sunmak gayesiyle bu hayırlı ve olumlu adımı attı. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah burası bütün ihracatçılar ailesine hizmet verecek ve Türkiye AB ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, temsilcilik açılışını tebrik ederek, "Ülkemize ve ihracatçılar ailemize inşallah verimli hayırlı çalışmalar ve katkılar yapmasını diliyorum." dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de "AB içerisinde yapılacak olan çalışmaları, kulisleri Türkiye'ye anlatmak, iş insanlarıyla buluşarak Türkiye ile ilgili bakışlarını değiştirmek, payımızı artırmak ve lobi çalışmaları yapmak için buradayız." dedi.

TOBB, DEİK ve MÜSİAD gibi STK'lerin Brüksel'de olduğunu anımsatan Gültepe, burada TİM'in de temsil edilmesinin önemli olduğunu, diğer STK'lerle Türkiye'ye katkı sağlayacaklarını anlattı.

Açılışa, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM yetkilileri ve iş insanları katıldı.

"Temsilcilik, Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak"

Bakan Bolat, X sosyal medya hesabından "Brüksel'de ilk durağımız olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri ve iş dünyası arasında köprü görevi görecek, analiz ve iletişim faaliyetleri yürütecek bu kurumu çok önemli buluyoruz." paylaşımını yaptı.

TİM Brüksel Temsilciliğinin, ihracatçıların AB içindeki gelişmeleri yakından takip etmesine ve lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin ihracatına ve Türk ihracatçılarına olumlu etkilerini kısa sürede görmeyi umduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, "Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.