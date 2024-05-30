Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileri'ni Bakanlığımızda kabul ettik.



Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü… pic.twitter.com/yTkh6Vgzbm — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 30, 2024

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını vurguladık." ifadelerini kullandı.