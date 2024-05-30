Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileri'ni Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 30, 2024
Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü… pic.twitter.com/yTkh6Vgzbm
Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını vurguladık." ifadelerini kullandı.