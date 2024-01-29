Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 1,75 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı, konut fiyat endeksi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme, Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.560 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.