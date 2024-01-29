Çin'de borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında tasfiye kararı verildi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesinde görülen davada, Yargıç Linda Chan, şirketin temerrüde düştüğü borçlarının yeniden yapılandırması için somut bir plan ortaya koyamadığı gerekçesiyle davacıların, şirketin tasfiyesine yönelik talebinin yerine getirilmesine hükmetti.

Şirketin tasfiyesine karar veren Yargıç Chan, danışmanlık firması Alvarez & Marsal'ın direktörleri Eddie Middleton ve Tiffany Wong Wing-sze'ı sürecin yürütülmesi için kayyum olarak görevlendirdi.

Chan, karara ilişkin "Dava 1,5 yıldır sürüyor, şirket hala somut bir yapılandırma önerisi sunabilmiş değil. Mahkemenin, 'Artık yeter.' demesinin vakti geldi." dedi.

Çin’in önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande, ülkede gayrimenkul sektöründe düşüşle giderek derinleşen bir borç krizine girmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 328 milyar dolara ulaşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediği için temerrüde düşen borçları nedeniyle alacaklıların açtığı çok sayıda davayla karşı karşıya bulunuyordu.

Şirket, borç problemlerine ek olarak Çin'deki düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturulurken, Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan adli gözetim altına alındığından borç yapılandırması için adım atamıyordu.

Mahkemenin, kayyum olarak atadığı Middleton ve Alvarez, Hong Kong kanunlarına göre şirketin yönetimini ve icra yetkilerini devralmalarının ardından alacaklılarla müzakere ederek borçları karşılığında şirketin varlıklarını elden çıkaracak.